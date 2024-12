Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat (GUAM) Azərbaycanı 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"GUAM Katibliyi Azərbaycan Respublikasını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edir!", - paylaşımda qeyd olunub.