İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Fransina Armenqol Sosias: İspaniya Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanacağına ümid edir

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:29
    Fransina Armenqol Sosias: İspaniya Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanacağına ümid edir

    İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Bakıda keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "İspaniya Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinin sülh sazişinin imzalanması ilə başa çatacağına ümid edir. Azərbaycan parlamentinin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdə Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması prosesində əldə edilmiş irəliləyişə görə İspaniyanın minnətdarlığını bildirdim. Ümid edirik ki, uyğun şərait yarandıqda bu proses sülh sazişinin imzalanması ilə yekunlaşacaq", - o söyləyib.

    Fransina Armenqol Sosias İspaniya Deputatlar Konqresi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Milli Məclis Sahibə Qafarova
    Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном
    Сongress speaker: Spain hopes for signing of peace agreement between Baku and Yerevan

    Son xəbərlər

    15:19
    Foto

    "Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilib

    Biznes
    15:17

    Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıb

    Media
    15:14

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaq

    Futbol
    15:13

    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    15:07
    Foto

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:07

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    15:01

    Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:56

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

    Maliyyə
    14:49

    Vitali Borisov: "Azərbaycan millisinə vaxt lazımdır ki, yeni baş məşqçinin sisteminə uyğunlaşsın"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti