Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Испания ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол Сосиас.

"Испания надеется на то, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном закончится подписанием мирного соглашения", - сказала она на пресс-конференции в Баку.

"В ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой я выразила признательность Испании за прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы надеемся, что при создании соответствующих условий этот процесс завершится подписанием мирного соглашения", - подчеркнула она.