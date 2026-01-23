Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 14:25
    Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Испания ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол Сосиас.

    "Испания надеется на то, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном закончится подписанием мирного соглашения", - сказала она на пресс-конференции в Баку.

    "В ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой я выразила признательность Испании за прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы надеемся, что при создании соответствующих условий этот процесс завершится подписанием мирного соглашения", - подчеркнула она.

