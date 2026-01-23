Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном
Испания ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол Сосиас.
"Испания надеется на то, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном закончится подписанием мирного соглашения", - сказала она на пресс-конференции в Баку.
"В ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой я выразила признательность Испании за прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы надеемся, что при создании соответствующих условий этот процесс завершится подписанием мирного соглашения", - подчеркнула она.
