Avropa İttifaqı (Aİ) rəsmilərinin son açıqlamaları və onun təsisatlarının hərəkətləri qurumun işğalçının tərəfini tutduğunu göstərir.

“Report” xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev “X” hesabında yazıb.

Brüsselin Ermənistanın müdafiəsinə qalxdığına diqqət çəkən F.Şəfiyev vurğulayıb ki, 30 illik işğal dövründə Aİ heç vaxt Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsinə belə dəstək verməyib.

“Avropa İttifaqı müəyyən dəyərləri müdafiə etmək üçün ağlabatan arqumentlərə malik olmasına baxmayaraq, Qlobal Cənubun Avropanın birgə fəaliyyət çağırışlarına biganə qalması təəccüblü olmamalıdır. Siz ikili standartlar nümayiş etdirə, mənəvi və ya hüquqi üstünlük tələb edə bilərsiniz”, - o yazıb.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar qərəzli bəyanatla çıxış edib. O, Azərbaycanın mətbuatında Ermənistana qarşı xəbərdarlığı “qəbuledilməz” adlandırıb.

Latest statements from EU officials and actions of its inatitutions manufests that the EU took side of the occupier. Never for 30 years of occupation the EU expressed so much support for the liberation of Azerbaijani territories.

It should not come as a surprise that, for examle,…