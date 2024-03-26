Фарид Шафиев: Европейский союз выступает на стороне оккупанта

Недавние заявления официальных лиц Европейского союза (ЕС) и действия его институтов показывают, что ЕС выступает на стороне оккупанта.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев написал в социальной сети "X".

Шафиев отметил, что за время 30-летней оккупации ЕС ни разу не оказывал поддержки освобождению азербайджанских территорий.

"Не стоит удивляться тому, что, например, Глобальный Юг равнодушно относится к европейским призывам к объединенным действиям, хотя у ЕС могут быть разумные аргументы в защиту определенных целей.

Вы можете демонстрировать двойные стандарты и претендовать на моральное или юридическое превосходство", - написал он.