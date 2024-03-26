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Фарид Шафиев: Европейский союз выступает на стороне оккупанта

Фарид Шафиев: Европейский союз выступает на стороне оккупанта
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 15:01
Фарид Шафиев: Европейский союз выступает на стороне оккупанта

Недавние заявления официальных лиц Европейского союза (ЕС) и действия его институтов показывают, что ЕС выступает на стороне оккупанта.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев написал в социальной сети "X".

Шафиев отметил, что за время 30-летней оккупации ЕС ни разу не оказывал поддержки освобождению азербайджанских территорий.

"Не стоит удивляться тому, что, например, Глобальный Юг равнодушно относится к европейским призывам к объединенным действиям, хотя у ЕС могут быть разумные аргументы в защиту определенных целей.

Вы можете демонстрировать двойные стандарты и претендовать на моральное или юридическое превосходство", - написал он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: 'The EU took side of the occupier'
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Avropa İttifaqı işğalçının tərəfini tutur

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