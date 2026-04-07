İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ceymison Qrir: Tramp Çin ilə sabit iqtisadi münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışır

    Xarici siyasət
    • 07 aprel, 2026
    • 20:49
    Ceymison Qrir: Tramp Çin ilə sabit iqtisadi münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışır

    ABŞ və Çin arasındakı iqtisadi münasibətlər sabitdir və ABŞ Prezidenti Donald Tramp növbəti ay Çin Sədri Si Cinpinlə görüşə qədər bu dinamikanı qoruyub saxlamağa çalışacaq.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, amerikalı müzakirəçilər Çin tərəfi ilə nadir torpaq elementləri və kritik əhəmiyyətli minerallar məsələlərini dəfələrlə müzakirə ediblər. Lakin o qeyd edib ki, ABŞ bu mineralların tədarükü ilə bağlı digər ölkələrlə də danışıqlar aparır və onlar üçün qiymət mexanizmi yaratmaq zəruridir.

    "Çin və ABŞ hələ investisiya proqramlarını müzakirə edə biləcəkləri həmin mərhələyə çatmayıb", - Qrir əlavə edib.

    ABŞ Donald Tramp Çin
    Джеймисон Грир: Трамп стремится сохранить стабильные экономические отношения с КНР

    Bütün Xəbər Lenti