Джеймисон Грир: Трамп стремится сохранить стабильные экономические отношения с КНР
Внешняя политика
- 07 апреля, 2026
- 20:19
Экономические отношения между США и Китаем стабильны, и президент США Дональд Трамп будет стремится сохранять эту динамику вплоть до встречи с главой КНР Си Цзиньпинем в следующем месяце.
Как передает Report, со ссылкой на Reuters об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
По его словам, американские переговорщики неоднократно обсуждали с китайской стороной вопросы редкоземельных элементов и критически важных минералов. Однако, он отметил, что США также ведут переговоры о поставках этих минералов и с другими странами, и для них необходимо создать ценовой механизм.
"Китай и США пока не достигли этого этапа, на котором они могли бы обсуждать инвестиционные программы", - добавил Грир.
