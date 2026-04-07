Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 20:19
    Джеймисон Грир: Трамп стремится сохранить стабильные экономические отношения с КНР

    Экономические отношения между США и Китаем стабильны, и президент США Дональд Трамп будет стремится сохранять эту динамику вплоть до встречи с главой КНР Си Цзиньпинем в следующем месяце.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

    По его словам, американские переговорщики неоднократно обсуждали с китайской стороной вопросы редкоземельных элементов и критически важных минералов. Однако, он отметил, что США также ведут переговоры о поставках этих минералов и с другими странами, и для них необходимо создать ценовой механизм.

    "Китай и США пока не достигли этого этапа, на котором они могли бы обсуждать инвестиционные программы", - добавил Грир.

    Редкоземельные металлы Джеймисон Грир Си Цзиньпин Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) КНР Визит Дональда Трампа в Китай
    Ceymison Qrir: Tramp Çin ilə sabit iqtisadi münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışır

