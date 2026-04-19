İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ruanda Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 19 aprel, 2026
    • 02:01
    Ruanda Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır - YENİLƏNİB

    18 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumunda iştirakı çərçivəsində Ruanda Respublikasının xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Olivye Jan Patrik Nduhungirehe ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Görüşdə, iki ölkə arasında ikitərəfli, habelə çoxtərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycan və Ruanda arasında BMT, Qoşulmama Hərəkatı və İslam əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Ruanda Prezidentinin Bakıda keçirilmiş COP29-un Liderlər Sammitində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbulu zamanı aparılmış müzakirələrin iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün yeni imkanlar yaratdığı vurğulanıb. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin münasibətlərə əlavə təkan verdiyi məmnunluqla qeyd olunub.

    Müzakirələr zamanı ticarət, sərmayə, mədənçilik, neft-qaz, kənd təsərrüfatı, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçun geniş imkanların olduğu vurğulanıb. Ruanda tərəfinin vətəndaşlara xidmət mərkəzlərinin məhz Azərbaycanın bu sahədə uğurlu layihəsi olan "ASAN xidmət" konsepsiyası əsasında təsis edilməsinə göstərdiyi maraq yüksək qiymətləndirilib. Ruandanın Formula-1 yarışlarına hazırlıq işləri apardığı, bu sahədə ölkəmizin təcrübəsinin faydalı olduğu bildirilib. Ruandanın ölkəmizin təhsil sahəsində həyata keçirdiyi təqaüd proqramında məmnuniyyətlə iştirak etdiyi vurğulanıb.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Ruandanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ilə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Görüş zamanı iki ölkə arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

    Coğrafi məsafəyə baxmayaraq, ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin gündəlikdə olduğu qeyd edilib və bu istiqamətdə siyasi məsləhətləşmə mexanizminin prosesə müsbət töhfə verəcəyinə dair inam ifadə olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Antalya Diplomatiya Forumu
    Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО
    Jeyhun Bayramov mulls prospects for multilateral co-op with Olivier Jean Patrick Nduhungirehe

