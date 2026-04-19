Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

18 апреля в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Оливье Жаном Патриком Ндухунгирехе.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества между двумя странами. Стороны подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Руандой в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Было отмечено, что обсуждения, состоявшиеся в ходе приема Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президента Руанды на Саммите лидеров COP29, прошедшем в Баку, открыли новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне, а также политические консультации между министерствами иностранных дел придали дополнительный импульс двусторонним отношениям.

В ходе обсуждений было отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, сельского хозяйства, образования и других областях. Высоко была оценена заинтересованность руандийской стороны в создании центров обслуживания граждан именно на основе концепции ASAN xidmət, являющейся успешным проектом Азербайджана в данной сфере. Было сообщено, что Руанда ведет подготовительную работу к проведению гонок "Формулы-1", и в этом направлении опыт нашей страны может оказаться полезным. Также было подчеркнуто, что Руанда с удовлетворением участвует в стипендиальной программе, реализуемой нашей страной в сфере образования.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

18 апреля, 14:02

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жан Патриком Ндухунгирехе в рамках Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети X.

В ходе встречи были обсуждены перспективы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что, несмотря на географическое расстояние, развитие сотрудничества между странами стоит на повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций внесет положительный вклад в этот процесс.