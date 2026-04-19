Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО
- 19 апреля, 2026
- 02:11
18 апреля в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Оливье Жаном Патриком Ндухунгирехе.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече были обсуждены перспективы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества между двумя странами. Стороны подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Руандой в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
Было отмечено, что обсуждения, состоявшиеся в ходе приема Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президента Руанды на Саммите лидеров COP29, прошедшем в Баку, открыли новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне, а также политические консультации между министерствами иностранных дел придали дополнительный импульс двусторонним отношениям.
В ходе обсуждений было отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, сельского хозяйства, образования и других областях. Высоко была оценена заинтересованность руандийской стороны в создании центров обслуживания граждан именно на основе концепции ASAN xidmət, являющейся успешным проектом Азербайджана в данной сфере. Было сообщено, что Руанда ведет подготовительную работу к проведению гонок "Формулы-1", и в этом направлении опыт нашей страны может оказаться полезным. Также было подчеркнуто, что Руанда с удовлетворением участвует в стипендиальной программе, реализуемой нашей страной в сфере образования.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Было отмечено, что, несмотря на географическое расстояние, развитие сотрудничества между странами стоит на повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций внесет положительный вклад в этот процесс.
On the sidelines of @AntalyaDF Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Rwanda.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026
At the meeting the prospects of bilateral as well as multilateral… pic.twitter.com/zK3NATY7y2