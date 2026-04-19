Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19 апреля, 2026
    • 02:11
    Руанда заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    18 апреля в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Оливье Жаном Патриком Ндухунгирехе.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    На встрече были обсуждены перспективы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества между двумя странами. Стороны подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Руандой в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

    Было отмечено, что обсуждения, состоявшиеся в ходе приема Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президента Руанды на Саммите лидеров COP29, прошедшем в Баку, открыли новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне, а также политические консультации между министерствами иностранных дел придали дополнительный импульс двусторонним отношениям.

    В ходе обсуждений было отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, сельского хозяйства, образования и других областях. Высоко была оценена заинтересованность руандийской стороны в создании центров обслуживания граждан именно на основе концепции ASAN xidmət, являющейся успешным проектом Азербайджана в данной сфере. Было сообщено, что Руанда ведет подготовительную работу к проведению гонок "Формулы-1", и в этом направлении опыт нашей страны может оказаться полезным. Также было подчеркнуто, что Руанда с удовлетворением участвует в стипендиальной программе, реализуемой нашей страной в сфере образования.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жан Патриком Ндухунгирехе в рамках Анталийского дипломатического форума.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети X.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

    Было отмечено, что, несмотря на географическое расстояние, развитие сотрудничества между странами стоит на повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций внесет положительный вклад в этот процесс.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Оливье Жан Патрик Ндухунгирехе
    Ruanda Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır - YENİLƏNİB
    Jeyhun Bayramov mulls prospects for multilateral co-op with Olivier Jean Patrick Nduhungirehe

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей