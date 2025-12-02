İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ceyhun Bayramov qambiyalı həmkarını xarici işlər naziri vəzifəsinə təyinatı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 23:53
    Ceyhun Bayramov qambiyalı həmkarını xarici işlər naziri vəzifəsinə təyinatı münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Qambiyanın xarici işlər, beynəlxalq əməkdaşlıq və xaricdəki qambiyalılar üzrə naziri Serinq Modou Njie arasında telefon danışığı aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Telefon danışığı zamanı, Azərbaycan və Qambiya arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    C.Bayramov həmkarını xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edilməsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Tərəflər Azərbaycan və Qambiya arasında beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini, Qambiyanın İƏT-də sədrliyi və ölkəmizin qarşıdan gələn sədrliyi üzrə prioritetləri müzakirə ediblər.

    Telefon danışığında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər nəzərdən keçirilib.

    Джейхун Байрамов поздравил гамбийского коллегу с назначением на пост главы МИД

