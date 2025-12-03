Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Джейхун Байрамов поздравил гамбийского коллегу с назначением на пост главы МИД

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 00:02
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с гамбийским коллегой Серингом Модоу Ние.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией.

    Дж.Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, а также приоритеты председательства Гамбии в ОИС и предстоящего председательства Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора также были рассмотрены региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ceyhun Bayramov qambiyalı həmkarını xarici işlər naziri vəzifəsinə təyinatı münasibətilə təbrik edib
    Джейхун Байрамов поздравил гамбийского коллегу с назначением на пост главы МИД

