Джейхун Байрамов поздравил гамбийского коллегу с назначением на пост главы МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с гамбийским коллегой Серингом Модоу Ние.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией.

Дж.Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, а также приоритеты председательства Гамбии в ОИС и предстоящего председательства Азербайджана.

В ходе телефонного разговора также были рассмотрены региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.