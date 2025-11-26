Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib
- 26 noyabr, 2025
- 20:23
İtaliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu ölkənin Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Lorenzo Fontana ilə görüşərək strateji tərəfdaşlıq barədə müzakirə aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan və İtaliya arasındakı strateji tərəfdaşlıq, siyasi dialoqun dinamik inkişafı müzakirə edilib və parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Hər iki tərəf ümumi maraqların və regional sabitliyin təmin olunması üçün enerji, ticarət, mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
C.Bayramov qarşı tərəfi post-münaqişə dövründə bölgədəki mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb.
In the framework of his official visit to Italy, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Italian Republic @Lorenzo3Fontana.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2025
The meeting provided an opportunity to exchange views on… pic.twitter.com/FBXrQlcVJr