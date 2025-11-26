Азербайджан и Италия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

В рамках официального визита в Италию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем палаты депутатов парламента этой страны Лоренцо Фонтаной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами, динамичное развитие политического диалога, а также обменялись мнениями о направлениях укрепления межпарламентского сотрудничества.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в сферах энергетики, торговли, культуры и гуманитарной области для обеспечения общих интересов и региональной стабильности.

Байрамов проинформировал итальянскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.