Азербайджан и Италия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества
- 26 ноября, 2025
- 20:33
В рамках официального визита в Италию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем палаты депутатов парламента этой страны Лоренцо Фонтаной.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами, динамичное развитие политического диалога, а также обменялись мнениями о направлениях укрепления межпарламентского сотрудничества.
Обе стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в сферах энергетики, торговли, культуры и гуманитарной области для обеспечения общих интересов и региональной стабильности.
Байрамов проинформировал итальянскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.
In the framework of his official visit to Italy, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Italian Republic @Lorenzo3Fontana.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2025
The meeting provided an opportunity to exchange views on… pic.twitter.com/FBXrQlcVJr