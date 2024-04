Ceyhun Bayramov Çexiyanin Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çexiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş naziri Petr Fiala ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in rəsmi "X" hesabında məlumat verilib.

Bildirilib ki, tərəflər ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin perspektivlərini, COP29-la əlaqədar məsələləri və münaqişədən sonrakı regional dinamikanı müzakirə ediblər.