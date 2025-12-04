XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan ikitərəfli münasibətlərdə dinc, sabit dövrü yaşayır
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 16:25
Azərbaycan və Ermənistan hazırda ikitərəfli münasibətlərdə ən dinc və sabit dövrü yaşayırlar.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.
C.Bayramov qeyd edib ki, hər iki tərəf müxtəlif istiqamətlərdə - hökumət, parlament səviyyələrində və vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində - sülh prosesinə əlavə təkan vermək məqsədilə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri addımlar atır.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
16:57
Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edibDigər ölkələr
16:55
Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyırXarici siyasət
16:54
Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilibHadisə
16:52
Foto
Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıbSağlamlıq
16:52
Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olubFutbol
16:51
Mirzoyan: Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real "fürsət pəncərəsi" açıbXarici siyasət
16:50
"Kapital Bank"dan Beynəlxalq Bankçılıq Günündə daha bir uğurMaliyyə
16:47
Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdirXarici siyasət
16:47