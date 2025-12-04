İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan ikitərəfli münasibətlərdə dinc, sabit dövrü yaşayır

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:25
    XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan ikitərəfli münasibətlərdə dinc, sabit dövrü yaşayır
    Ceyhun Bayramov

    Azərbaycan və Ermənistan hazırda ikitərəfli münasibətlərdə ən dinc və sabit dövrü yaşayırlar.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    C.Bayramov qeyd edib ki, hər iki tərəf müxtəlif istiqamətlərdə - hökumət, parlament səviyyələrində və vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində - sülh prosesinə əlavə təkan vermək məqsədilə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri addımlar atır.

    Məlumat yenilənir

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Ermənistan ATƏT
    Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки
    Bayramov: Azerbaijan and Armenia going through most peaceful period in relations

    Son xəbərlər

    16:57

    Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edib

    Digər ölkələr
    16:55

    Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:54

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    16:52
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Sağlamlıq
    16:52

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub

    Futbol
    16:51

    Mirzoyan: Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real "fürsət pəncərəsi" açıb

    Xarici siyasət
    16:50

    "Kapital Bank"dan Beynəlxalq Bankçılıq Günündə daha bir uğur

    Maliyyə
    16:47

    Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdir

    Xarici siyasət
    16:47

    Türkiyə və Ermənistan XİN başçıları Vyanada ayaqüstü görüş keçiriblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti