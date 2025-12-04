Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки

Азербайджан и Армения в настоящее время переживают самый мирный и стабильный период в двусторонних отношениях.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Глава МИД отметил, что обе стороны предпринимают необходимые шаги для реализации конкретных мер в разных направлениях - на правительственном, парламентском уровнях и на уровне гражданского общества - с целью придать мирному процессу дополнительный импульс.

"Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры являются лучшим путем для продвижения вперед. За это постоянно выступал Азербайджан на протяжении многих лет. Наша страна, как инициатор мирной повестки, остается приверженным этому пути и ожидает взаимной политической воли и ответственности со стороны Армении", - сказал Байрамов.

По его словам, с декабря прошлого года между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс в постконфликтной нормализации, который завершился историческим мирным саммитом в Вашингтоне 8 августа.

"Саммит (лидеров в Вашингтоне - ред.) привел к принятию совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении, подписанной в присутствии президента США Дональда Трампа. Стороны обязались, что конфликт остался в прошлом, не является и не будет предметом какой-либо попытки пересмотра, и теперь они приступают к построению добрососедских отношений на основе этой реальности", - отметил он.

Байрамов также поблагодарил Финляндию, как действующего председателя ОБСЕ, Секретариат организации, все страны-члены ОБСЕ, а также Совет министров за оперативное принятие решения о закрытии Минского процесса.

Глава МИД добавил, что в результате "де-факто установлен мир в ранее нестабильном регионе ОБСЕ".