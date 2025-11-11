İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Bəhreyn XİN başçısı diplomatik missiyası başa çatan Azərbaycan səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 13:34
    Bəhreynin xarici işlər naziri Əbdüllətif bin Rəşid Al Zəyani Azərbaycanın Manamadakı səfiri Şahin Abdullayevi diplomatik missiyasının başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

    Bu barədə "Report" Bəhreyn KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Görüş zamanı XİN başçısı diplomata Bəhreyn və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün göstərdiyi səylərə görə təşəkkür edib və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Ş.Abdullayev isə öz növbəsində göstərilən dəstəyə və səmərəli əməkdaşlığa görə Bəhreyn hökumətinə təşəkkür edib. Diplomat vurğulayıb ki, bu əməkdaşlıq iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına töhfə verib.

    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии
    Bahrain's FM receives outgoing Ambassador of Azerbaijan

