Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни принял посла Азербайджана в Манаме Шахина Абдуллаева в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бахрейнские СМИ.

В ходе встречи министр выразил признательность азербайджанскому дипломату за усилия, направленные на укрепление и развитие двусторонних отношений между Бахрейном и Азербайджаном, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Шахин Абдуллаев, в свою очередь, поблагодарил бахрейнские власти за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество, отметив, что это способствовало успешному развитию отношений между двумя странами.