Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 13:21
    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

    Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни принял посла Азербайджана в Манаме Шахина Абдуллаева в связи с завершением его дипломатической миссии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на бахрейнские СМИ.

    В ходе встречи министр выразил признательность азербайджанскому дипломату за усилия, направленные на укрепление и развитие двусторонних отношений между Бахрейном и Азербайджаном, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Шахин Абдуллаев, в свою очередь, поблагодарил бахрейнские власти за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество, отметив, что это способствовало успешному развитию отношений между двумя странами.

    Бахрейн Шахин Абдуллаев посол Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни МИД
    Bəhreyn XİN başçısı diplomatik missiyası başa çatan Azərbaycan səfirini qəbul edib
    Bahrain's FM receives outgoing Ambassador of Azerbaijan

    Последние новости

    14:19

    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы

    В регионе
    14:02

    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Другие страны
    13:59

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В регионе
    13:54

    Фатима Шафизаде: Организация ЧЕ по гимнастике в Гяндже — отличная инициатива

    Индивидуальные
    13:54

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Финансы
    13:41

    Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

    В регионе
    13:39

    ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Крыму

    Другие страны
    13:28

    Límite Informativo: Азербайджан на WUF13 представит инновационные решения по "умным городам"

    Внешняя политика
    13:21

    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

    Внешняя политика
    Лента новостей