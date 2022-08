Azərbaycan XİN: Serbiya ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirik

"Azərbaycanla Serbiya arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirik".

"Report" xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Serbiya ilə diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 illiyi ilə bağlı paylaşım ında yer alıb.

"Bu gün Azərbaycan və Serbiya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 ili tamam olur. Bu münasibətlə Serbiya Respublikasının hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı göndəririk. Azərbaycanla Serbiya arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına ümid edirik", - nazirliyin tviter hesabındakı paylaşımda bildirilir.