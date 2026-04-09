    Azərbaycanın qələbəsi dünyada hazırkı müharibələrdən fərqli olaraq strateji planlaşdırmanın nümunəsidir - RƏY

    Azərbaycanın qələbəsi dünyada hazırkı müharibələrdən fərqli olaraq strateji planlaşdırmanın nümunəsidir - RƏY

    Hazırda dünyada baş verən müharibələrdən fərqli olaraq Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı qələbəsində düşünülmüş və bir-birini tamamlayan strategiyanın rolu böyükdür.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) şöbə müdiri Mətin Məmmədli deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda istər Rusiya-Ukrayna müharibəsi, istərsə də ABŞ-İsrail-İran müharibəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə ciddi təhdidlər yaradır:

    "Bu münaqişələr, müharibələr qeyri-müəyyənlikləri ilə seçilir. Hazırda bu proseslərlə bağlı dəqiq proqnoz vermək qeyri-mümkündür".

    Mətin Məmmədli hesab edir ki, belə münaqişələrdən fərqli olaraq, 44 günlük Vətən müharibəsi və 2023-cü ildə keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiyi mütləq qələbə Ermənistanın uzun illik işğalına son qoyub:

    "Bu, təbii ki, Azərbaycanın tarixi uğurdur və bu uğurda ilk növbədə, Azərbaycan Prezidentinin uzun illər ərzində həyata keçirdiyi məqsədyönlü xarici və daxili siyasətin, xüsusilə müdafiə strategiyasının rolu böyükdür".

    O deyib ki, Azərbaycanın tarixi qələbəsində iki amili qeyd etmək lazımdır:

    "Birincisi, ölkənin müdafiə strategiyası, digəri ölkənin xarici siyasəti. Yəni rasional, düşünülmüş, milli maraqlara əsaslanan müdafiə və xarici siyasət strategiyaları Azərbaycanda tarixi uğurun əldə olunmasında əsas rol oynayıb. Bu strategiyalar bir-birini tamamlayıb".

    BMTM nümayəndəsi əlavə edib ki, əgər bu strategiyaların birində əskiklik olsaydı, tarixi qələbə əldə edilə bilməzdi:

    "Azərbaycanda isə hər iki strategiya bir-birini tamamladı. Nəticədə biz ən böyük milli təhlükəsizlik problemimizi həll etməyi bacardıq".

