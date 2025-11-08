Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 01:47
İtaliyada dörd gün Azərbaycan səfirliyi tərəfindən konsulluq xidmətləri göstərilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, 8 noyabr - Zəfər Günü və 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq 8-11 noyabr tarixlərində Azərbaycanda ardıcıl 4 günün qeyri-iş günü olması səbəbindən bu müddət ərzində səfirlik tərəfindən konsulluq xidmətləri göstərilməyəcək.
"Bayram günlərində yaranacaq təcili məsələlər ilə əlaqədar [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
02:04
Foto
BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilirDigər ölkələr
01:47
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcəkXarici siyasət
01:17
Tramp Putinlə Macarıstanda görüşünü ləğv etmə səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
01:04
Ayxan Hacızadə: Bu zəfər tarixi ədalətin rəmzidirXarici siyasət
00:55
Tramp: Avropadakı ABŞ qoşunlarının ümumi sayı dəyişməz olaraq qalırDigər ölkələr
00:38
Ermənistan ilk dəfə Azərbaycan ərazisindən keçən marşrutla Qazaxıstan buğdası alıbRegion
00:15
Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıbXarici siyasət
00:08
Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdırXarici siyasət
00:04
Video