    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 01:47
    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

    İtaliyada dörd gün Azərbaycan səfirliyi tərəfindən konsulluq xidmətləri göstərilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, 8 noyabr - Zəfər Günü və 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq 8-11 noyabr tarixlərində Azərbaycanda ardıcıl 4 günün qeyri-iş günü olması səbəbindən bu müddət ərzində səfirlik tərəfindən konsulluq xidmətləri göstərilməyəcək.

    "Bayram günlərində yaranacaq təcili məsələlər ilə əlaqədar [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz", - paylaşımda bildirilib.

    İtaliya Azərbaycan Konsulluq xidməti
