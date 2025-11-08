В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства Азербайджана
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 02:06
В течение четырех дней в Италии не будут оказываться консульские услуги Посольства Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице Посольства Азербайджана в Италии в соцсети X.
В сообщении отмечается, что в связи с празднованием 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага, а также тем, что в Азербайджане с 8 по 11 ноября объявлены нерабочими днями, в этот период консульские услуги Посольства предоставляться не будут.
"По вопросам, требующим срочного рассмотрения в праздничные дни, можно обращаться по адресу электронной почты [email protected]", - говорится в публикации.
Последние новости
02:15
Фото
У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню ПобедыДругие страны
02:06
В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства АзербайджанаВнешняя политика
01:44
WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС СШАДругие страны
01:05
Айхан Гаджизаде: Эта победа - символ исторической справедливостиВнешняя политика
00:52
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в ВенгрииДругие страны
00:33
Армения впервые получила казахстанскую пшеницу транзитом через АзербайджанВ регионе
00:28
МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народаВнешняя политика
00:10
Официальный Баку: Армения должна полностью исключить территориальные претензии к Азербайджану в своей конституцииВнешняя политика
00:04