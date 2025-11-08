В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства Азербайджана

В течение четырех дней в Италии не будут оказываться консульские услуги Посольства Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице Посольства Азербайджана в Италии в соцсети X.

В сообщении отмечается, что в связи с празднованием 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага, а также тем, что в Азербайджане с 8 по 11 ноября объявлены нерабочими днями, в этот период консульские услуги Посольства предоставляться не будут.

"По вопросам, требующим срочного рассмотрения в праздничные дни, можно обращаться по адресу электронной почты [email protected]", - говорится в публикации.