    В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 02:06
    В течение четырех дней в Италии не будут оказываться консульские услуги Посольства Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице Посольства Азербайджана в Италии в соцсети X.

    В сообщении отмечается, что в связи с празднованием 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага, а также тем, что в Азербайджане с 8 по 11 ноября объявлены нерабочими днями, в этот период консульские услуги Посольства предоставляться не будут.

    "По вопросам, требующим срочного рассмотрения в праздничные дни, можно обращаться по адресу электронной почты [email protected]", - говорится в публикации.

    консульские услуги Италия Азербайджан
    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

