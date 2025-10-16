Azərbaycan və Misir arasında Hökumətlərarası Komissiyanın yaxın vaxtlarda növbəti iclası keçiriləcək
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 13:06
Azərbaycan və Misir arasında Hökumətlərarası Komissiyanın yaxın vaxtlarda növbəti iclası keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Misirin Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Houssam-Eldine Reda etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edərkən müzakirə aparılıb.
Həmçinin Bakı ilə Şarm-əl-Şeyx və Qahirə şəhərləri arasında birbaşa uçuşların olduğu və bunun turizm sahəsində əməkdaşlığa ciddi təkan verdiyi vurğulanıb.
