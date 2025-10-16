İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    16 oktyabr, 2025
    • 13:06
    Azərbaycan və Misir arasında Hökumətlərarası Komissiyanın yaxın vaxtlarda növbəti iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Misirin Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Houssam-Eldine Reda etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edərkən müzakirə aparılıb.

    Həmçinin Bakı ilə Şarm-əl-Şeyx və Qahirə şəhərləri arasında birbaşa uçuşların olduğu və bunun turizm sahəsində əməkdaşlığa ciddi təkan verdiyi vurğulanıb.

