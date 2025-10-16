В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Египет
Внешняя политика
- 16 октября, 2025
- 13:23
В ближайшее время состоится очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Египет.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ильхама Алиева с новоназначенным послом Египта Хоссам-Эльдином Редой.
Также было подчеркнуто, что прямые рейсы между Баку и городами Шарм-эш-Шейх и Каир придают импульс сотрудничеству в сфере туризма.
Последние новости
13:37
Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку в организации WUF13Внешняя политика
13:37
Песков: Путин и Аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в СирииВ регионе
13:35
Азербайджан и Уганда вводят безвиз для владельцев диппаспортовВнешняя политика
13:31
Назначен старший помощник военного прокурораВнутренняя политика
13:30
БФБ впервые провела торги по принципу clean priceФинансы
13:24
Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергииЭнергетика
13:23
В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-ЕгипетВнешняя политика
13:20
Фото
Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в ЕвропеТуризм
13:17