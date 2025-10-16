В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Египет

В ближайшее время состоится очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Египет.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ильхама Алиева с новоназначенным послом Египта Хоссам-Эльдином Редой.

Также было подчеркнуто, что прямые рейсы между Баку и городами Шарм-эш-Шейх и Каир придают импульс сотрудничеству в сфере туризма.