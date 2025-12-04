İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:47
    Azərbaycan və Çexiya arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının gələn il keçirilməsi gözlənilir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçek deyib.

    O qeyd edib ki, Çex Respublikasında seçkilər keçirilib və bütün sonrakı addımları müəyyənləşdirəcək yeni hökumət hələ formalaşdırılmayıb:

    "Ancaq biz hər iki tədbirin - Azərbaycan və Çexiya arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının və Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin 2026-cı ildə baş tutacağını gözləyirik".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

