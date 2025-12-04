Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 13:47
Azərbaycan və Çexiya arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının gələn il keçirilməsi gözlənilir.
Bunu "Report"a müsahibəsində Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçek deyib.
O qeyd edib ki, Çex Respublikasında seçkilər keçirilib və bütün sonrakı addımları müəyyənləşdirəcək yeni hökumət hələ formalaşdırılmayıb:
"Ancaq biz hər iki tədbirin - Azərbaycan və Çexiya arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının və Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin 2026-cı ildə baş tutacağını gözləyirik".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
Son xəbərlər
13:47
Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılırXarici siyasət
13:47
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilərDigər ölkələr
13:46
BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti SuriyadadırDigər ölkələr
13:46
ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdırXarici siyasət
13:46
Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldırDaxili siyasət
13:45
AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət veribFutbol
13:44
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsiİnfrastruktur
13:36
İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
13:31