Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Посол: Заседание МПК Азербайджан-Чехия запланировано в 2026 году

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 14:07
    Посол: Заседание МПК Азербайджан-Чехия запланировано в 2026 году

    Проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Чехии запланировано на будущий год.

    Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

    Он отметил, что в Чехии прошли выборы, и новое правительство, которое определит все последующие шаги, еще не сформировано:

    "Однако мы ожидаем, что оба мероприятия - очередное заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Чехией и политические консультации между Министерствами иностранных дел - состоятся в 2026 году".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Милан Седлачек межправкомиссия Азербайджан Чехия
    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır
    Elvis

    Последние новости

    14:49

    Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых

    Происшествия
    14:46

    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Другие страны
    14:40

    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

    Внутренняя политика
    14:38

    Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    14:37

    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    Внутренняя политика
    14:35

    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    Другие страны
    14:30

    Великобритания и Норвегия усилят патрулирование на севере Атлантического океана

    Другие страны
    14:24

    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    В регионе
    14:23

    Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству

    Другие страны
    Лента новостей