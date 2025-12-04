Посол: Заседание МПК Азербайджан-Чехия запланировано в 2026 году

Проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Чехии запланировано на будущий год.

Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

Он отметил, что в Чехии прошли выборы, и новое правительство, которое определит все последующие шаги, еще не сформировано:

"Однако мы ожидаем, что оба мероприятия - очередное заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Чехией и политические консультации между Министерствами иностранных дел - состоятся в 2026 году".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.