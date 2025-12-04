Посол: Заседание МПК Азербайджан-Чехия запланировано в 2026 году
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 14:07
Проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Чехии запланировано на будущий год.
Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.
Он отметил, что в Чехии прошли выборы, и новое правительство, которое определит все последующие шаги, еще не сформировано:
"Однако мы ожидаем, что оба мероприятия - очередное заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Чехией и политические консультации между Министерствами иностранных дел - состоятся в 2026 году".
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
