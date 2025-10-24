İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:07
    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Azərbaycan Sent Lusiyaya 100 ədəd noutbuk ianə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu təşəbbüs Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) dəstəyi ilə baş tutub.

    Bildirilib ki, təqdimat mərasimində Sent Lusiyanın təhsil naziri Şoun Edvard, xarici işlər nazirinin müavini Janel Modeste-Stefen və Azərbaycanın Kubadakı səfiri, eyni zamanda Karib Ölkələri Biriliyi (CARICOM) yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Ruslan Rzayev çıxış ediblər.

    Çıxışlar zamanı Sent Lusiyanın dövlət rəsmiləri humanitar yardıma, eləcə də ölkənin təhsil sisteminin inkişafına göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

    R.Rzayev isə Azərbaycanın son illərdə inkişafa dəstək və humanitar yardım istiqmətində beynəlxlaq fəaliyyətini genişləndirdiyini bildirib.

    O, Qoşulmama Hərəkatına və COP29-a sədrliyi dövründə Azərbaycanın 20 kiçik ada dövləti (SIDS) daxil olmaqla ümumilikdə 100-dən artıq ölkəyə inkişafa yardım və humanitar məqsədli yardımlar göstərdiyini, bu dövlətlər sırasında CARICOM-a üzv 12 dövlətin də olduğunu vurğulayıb.

    Sent Lusiya Xarici İşlər Nazirliyi AIDA

    Son xəbərlər

    12:22

    Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik

    Region
    12:21

    Nazir: "TDT-də qarşılıqlı sərmayələrin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"

    Biznes
    12:20

    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Region
    12:17

    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıb

    Biznes
    12:17

    Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq

    Ekologiya
    12:16

    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Region
    12:14

    "Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:14

    Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Region
    12:13

    "Real" futbolçusunu icarəyə vermək üçün onun agentləri ilə görüşüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti