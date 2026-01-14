Azərbaycan səfirliyi Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin 34-cü ildönümünə dair paylaşım edib
Xarici siyasət
- 14 yanvar, 2026
- 09:42
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "X" hesabında qeyd olunub.
"Azərbaycan və Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümü mübarək. "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə yoğrulan qardaşlığımızın əbədi olmasını diləyirik", - məlumatda vurğulanıb.
Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 34. yıl dönümü kutlu olsun. ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışıyla yoğrulan kardeşliğimizin ilelebet payidar olmasını dileriz. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/eJCMaUIPmy— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) January 14, 2026
