İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan səfirliyi Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin 34-cü ildönümünə dair paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:42
    Azərbaycan səfirliyi Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin 34-cü ildönümünə dair paylaşım edib

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "X" hesabında qeyd olunub.

    "Azərbaycan və Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümü mübarək. "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə yoğrulan qardaşlığımızın əbədi olmasını diləyirik", - məlumatda vurğulanıb.

    Azərbaycan Türkiyə
    Посольство Азербайджана поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины дипотношений с Турцией

    Son xəbərlər

    10:21

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində görülmüş bərpa işlərindən sonra 100 ev istismara hazırdır

    Daxili siyasət
    10:21

    WUF13-ün Könüllülük Proqramının müsahibə mərhələsi başlayıb

    Daxili siyasət
    10:13

    Bakıda və Abşeronda küləyin sürəti 28 m/s-dək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    Ermənistan Azərbaycan və Naxçıvan arasında sadələşdirilmiş tranziti təmin etməyi öhdəsinə götürür

    Region
    09:56

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:50

    Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    09:48

    Magistraturaya qəbul imtahanı fevralın 15-də keçiriləcək, sənəd qəbulu başlayıb

    Elm və təhsil
    09:45

    ADY hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    09:43

    Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti