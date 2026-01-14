Посольство Азербайджана поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины дипотношений с Турцией

Посольство Азербайджана в Турции поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины установления азербайджано-турецких дипотношений.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети X.

"Поздравляем с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Желаем, чтобы наше братство, основанное на принципе "Одна нация, два государства", было вечным", - говорится в публикации.