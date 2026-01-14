Посольство Азербайджана поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины дипотношений с Турцией
Внешняя политика
- 14 января, 2026
- 09:54
Посольство Азербайджана в Турции поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины установления азербайджано-турецких дипотношений.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети X.
"Поздравляем с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Желаем, чтобы наше братство, основанное на принципе "Одна нация, два государства", было вечным", - говорится в публикации.
Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 34. yıl dönümü kutlu olsun. ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışıyla yoğrulan kardeşliğimizin ilelebet payidar olmasını dileriz. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/eJCMaUIPmy— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) January 14, 2026
