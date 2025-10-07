İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Prezidenti TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Azərbaycan Prezidenti TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxışında bu təşkilatı qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı deyib:

    "Daxili siyasi və iqtisadi sabitlik, əhəmiyyətli geostrateji mövqe, müsbət demoqrafiya və gənc əhali, nəqliyyat-logistika sahəsində böyük imkanlar, təbii resurslar, habelə hərbi və hərbi-texniki sahədə artan potensial TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirir".

    İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ
    Президент назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене
    President of Azerbaijan outlines factors that make the Organization of Turkic States an important actor on the global stage

    Son xəbərlər

    13:47

    Qazaxıstan TDT daxilində Kibertəhlükəsizlik Şurasının yaradılmasını təklif edir

    Digər
    13:47

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarıyam"

    Futbol
    13:45

    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    13:44

    Armen Qriqoryan və Sergey Kopırkin Ermənistan-Rusiya gündəliyinin məsələlərini müzakirə ediblər

    Region
    13:43

    Prezident İlham Əliyev: Vaşinqton Zirvəsinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

    Xarici siyasət
    13:42

    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi

    Xarici siyasət
    13:39
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti