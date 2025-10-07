Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Президент назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:24
    Президент назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) назвал факторы, превращающие эту организацию в важного актора на мировой арене.

    Как сообщает Report, глава государства сказал: "Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене".

    Ильхам Алиев Саммит ОТГ
    Azərbaycan Prezidenti TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb
    President of Azerbaijan outlines factors that make the Organization of Turkic States an important actor on the global stage

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:49

    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    Лента новостей