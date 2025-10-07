Президент назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) назвал факторы, превращающие эту организацию в важного актора на мировой арене.
Как сообщает Report, глава государства сказал: "Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене".
