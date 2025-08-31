    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan Prezidenti: Qırğızıstanla əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi xalqlarımızın sarsılmaz iradəsinin bariz təzahürüdür

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 11:03
    Azərbaycan Prezidenti: Qırğızıstanla əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi xalqlarımızın sarsılmaz iradəsinin bariz təzahürüdür

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova bu ölkənin milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli Sadır Nurqojoyeviç,

    Qırğız Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

    Sizin rəhbərliyiniz altında qardaş Qırğızıstanda genişmiqyaslı quruculuq işləri və islahatlar həyata keçirilərək sosial-iqtisadi tərəqqi sahəsində sanballı uğurlar əldə olunmuşdur.

    Ortaq mənəvi dəyərlər və tarixi-mədəni köklər ilə bir-birinə bağlı olan ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırkı inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur.

    Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi xalqlarımızın sarsılmaz iradəsinin və əməkdaşlığımızın daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində əzmimizin bariz təzahürüdür.

    Əminəm ki, dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin xoş ənənələrini yaşatmaq və möhkəmləndirmək, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada işbirliyimizi daha da genişləndirmək yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam etdirəcəyik.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Qırğız Respublikasına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram!.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

    Son xəbərlər

    12:27

    KİV: Rusiya Odessa və Pavloqradda hərbi obyektlərə hücum edib

    Digər ölkələr
    12:03

    Çin lideri Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:37

    Salyanda avtomobilin kanala aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:30

    Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    11:24

    Prezident: Azərbaycan-Malayziya əməkdaşlığının genişlənməsi məmnunluq doğurur

    Xarici siyasət
    11:17

    Şəmkirdə yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:09

    Azərbaycanlı cüdo hakimi: "Sofiyadakı dünya çempionatı təcrübə baxımından mənim üçün önəmlidir" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:07

    Prezident İlham Əliyev Malayziya Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti