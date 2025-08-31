    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 11:05
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики Садыр Жапарову поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Кыргызской Республики.

    Под Вашим руководством в братском Кыргызстане реализованы широкомасштабные созидательные работы и реформы, достигнуты весомые успехи в сфере социально-экономического прогресса.

    Нынешняя динамика развития отношений между нашими странами, связанными друг с другом общими духовными ценностями и историко-культурными корнями, вызывает удовлетворение. Вывод связей между Азербайджаном и Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов и нашего стремления к дальнейшему углублению сотрудничества.

    Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути сохранения и укрепления добрых традиций наших дружеских и братских отношений, дальнейшего расширения взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного благополучия и процветания".

