    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 21:07
    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqı bu qardaş dəstəyini heç vaxt unutmayacaq", - paylaşımda deyilir.

    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

