Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 21:07
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqı bu qardaş dəstəyini heç vaxt unutmayacaq", - paylaşımda deyilir.
Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib
Son xəbərlər
21:36
Nazir: Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidirFərdi
21:25
Rusiya Ukraynada kömür emalı zavoduna hücum edibDigər ölkələr
21:25
Misir "HƏMAS"a silahları təhvil verməyi təklif etməyibDigər ölkələr
21:07
Video
Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edibXarici siyasət
21:06
İranda casusluqda ittiham olunan Fransa-Almaniya vətəndaşı sərbəst buraxılıbRegion
20:55
Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndiribFərdi
20:40
Foto
Kürdəmirdə idarəetmədən çıxan avtomobil su kanalına düşüb, xəsarət alanlar varHadisə
20:33
Foto
Xəzəryanı ölkələrin HDQ komandanlarının görüşü keçirilibHərbi
20:24