Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом глава государства написал в социальной сети X.

"Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку", - говорится в публикации.