Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 21:08
    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

    Как сообщает Report, об этом глава государства написал в социальной сети X.

    "Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку", - говорится в публикации.

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Ильхам Алиев Карабах Восточный Зангезур
    Видео
    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Последние новости

    21:38

    Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружие

    Другие страны
    21:29

    В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

    Другие страны
    21:27

    В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции

    В регионе
    21:18

    Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    21:08
    Видео

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Внешняя политика
    21:04

    Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе

    В регионе
    20:58

    Российские войска атаковали угольную фабрику в Украине

    Другие страны
    20:51

    В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

    В регионе
    20:43
    Фото

    Состоялась встреча командующих ВМС прикаспийских стран

    Армия
    Лента новостей