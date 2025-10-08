Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
- 08 октября, 2025
- 21:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.
Как сообщает Report, об этом глава государства написал в социальной сети X.
"Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку", - говорится в публикации.
