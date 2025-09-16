İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:57
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Şuşada sentyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə təkbətək görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

