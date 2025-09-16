Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 13:57
Şuşada sentyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə təkbətək görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
