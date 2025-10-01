İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Avstriyalı siyasi analitik: Ermənistandakı seçkilər sülh müqaviləsinin imzalanması üçün fürsət ola bilər

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:59
    Avstriyalı siyasi analitik: Ermənistandakı seçkilər sülh müqaviləsinin imzalanması üçün fürsət ola bilər

    Ermənistandakı parlament seçkiləri Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün fürsət ola bilər.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında avstriyalı siyasi analitik Klaus Jürgens bildirib.

    Analitikin fikrincə, gələn il Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması gözləniləndir:

    "Mən bu məsələdə çox optimistəm. Düşünürəm ki, hər iki tərəf düzgün mövqe tutur. Əvvəllər Ermənistanın mövqeyi doğru deyildi. Amma artıq Azərbaycan və Ermənistan liderləri birbaşa danışıqlara başlayıblar. Keçmiş keçmişdə qaldı. İngiltərədə bir deyim var: keçmişdə baş verən xoşagəlməz şeylər ən yaxşı şəkildə unudulmalıdır. Düşünürəm ki, sülh müqaviləsi Ermənistandakı seçkilərdən sonra imzalana bilər".

    Zəngəzur dəhlizinin reallaşması məsələsini "mükəmməl ssenari" adlandıran analitik bildirib ki, bu layihənin həyata keçirilməsi bütün dünyanı qane edəcək proses ola bilər:

    "Azərbaycan bütövləşəcək və Naxçıvana quru əlaqəsi təmin olunacaq. Türkiyə ilə Ermənistan daha yaxşı münasibətlər quracaq. Avropalılar axırda bu qənaətə gələcəklər ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh müqaviləsi onlara nə qədər rifah gətirir, amerikalılar bu prosesin pozitiv tərəflərini görəcəklər. Bu dəhlizin açılması təkcə bölgədə deyil, Asiyadan Avropayadək bütün zonada iqtisadiyyatın, ticarətin, turizmin inkişafı deməkdir".

    Ekspert hesab edir ki, Cənubi Qafqazın, əslində, Avropa İttifaqı kimi daxili bazara çevrilməsi mümkündür.

    "Necə Avropa Vahid Bazarı daxilində mal, xidmət, əmək və kapitalın sərbəst hərəkəti, o cümlədən bu ərazidə hər hansı bir ölkədə yaşayış yeri seçmək azadlığına imkan yaradılır. Eləcə də prosesə Gürcüstan da daxil olmaqla Cənubi Qafqazda belə azad iqtisadi zona yaratmaq mümkündür. Sülhə, sabitliyə zəmanət verildikdən, bölgəyə investisiya cəlb edildikdən sonra rifah yüksələcək".

    Ermənistan sülh müqaviləsi Azərbaycan Klaus Jürgens Seçkilər
    Klaus Jürgens: Armenia elections could be opportunity for peace deal with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:58

    Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib

    Digər ölkələr
    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti