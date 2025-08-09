ATƏT PA Bakı ilə İrəvan arasında bəyannamə imzalanmasını dəstəkləyib

ATƏT-in Parlament Assambleyası (PA) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanmasını dəstəkləyib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə PA-nın “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilib.
“ATƏT PA-nın Prezidenti Pere Xuan Pons Sampyetro, Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə Luiş Qrasa və Baş katib Roberto Montella Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə bəyannamənin imzalanmasını alqışlayıblar və bu hadisəni Cənubi Qafqazda davamlı sülhə gedən yolda tarixi irəliləyiş adlandırıblar”, - məlumatda qeyd edilib.
OSCE PA Pres. @perejoanpons, SR on the South Caucasus Luis Graça & SG @robertomontella today welcomed the signing of a Joint Declaration in Washington DC between and , calling it a historic breakthrough toward lasting peace in the South Caucasus.