Haqqımızda

Antonio Koşta: Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addım atıb

Antonio Koşta: Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addım atıb Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin həyata keçirilməsinə sadiq qalır.
Xarici siyasət
14 avqust 2025 13:36
Antonio Koşta: Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addım atıb

Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin həyata keçirilməsinə sadiq qalır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koşta "X" hesabında yazıb.

“Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş”in tarixi paraflanması həm hər iki ölkə, həm də region üçün davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addımdır", - o qeyd edib.

Siyasətçi qeyd edib ki, bu həftənin əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə telefon danışıqları aparıb.
Koşta həmçinin vurğulayıb ki, Aİ imzalanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə dəstək göstərilməsinə və regional bağlantıların gücləndirilməsinə sadiq qalır.
Onun sözlərinə görə, Aİ "icmalara münaqişə illərini geridə qoymağa, davamlı sülhə, sabitliyə və rifaha doğru irəliləməyə kömək etməyə" hazırdır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə Vaşinqton görüşünü müzakirə edib
Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə Vaşinqton görüşünü müzakirə edib
14 avqust 2025 12:41
Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir
Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir
14 avqust 2025 12:35
DMX: Ötən ay 11 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda yaşama icazəsi üçün müraciət edib
DMX: Ötən ay 11 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda yaşama icazəsi üçün müraciət edib
14 avqust 2025 12:27
Aİ Azərbaycan və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazırdır
Aİ Azərbaycan və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazırdır
14 avqust 2025 12:16
Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
14 avqust 2025 12:05
Səfir: Azərbaycanın yaşıl enerji üzrə təcrübəsi Burkina Faso üçün maraqlıdır
Səfir: Azərbaycanın "yaşıl enerji" üzrə təcrübəsi Burkina Faso üçün maraqlıdır
14 avqust 2025 12:02
Vaşinqton sammiti xarici mediada
Vaşinqton sammiti xarici mediada
14 avqust 2025 11:26
Səfir: Fransa Burkina Fasoya qarşı apardığı dezinformasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı da edir - MÜSAHİBƏ
Səfir: Fransa Burkina Fasoya qarşı apardığı dezinformasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı da edir - MÜSAHİBƏ
14 avqust 2025 11:23
ATƏT: Minsk qrupunun ləğvi üzrə məsləhətləşmələr başlayacaq - EKSKLÜZİV
ATƏT: Minsk qrupunun ləğvi üzrə məsləhətləşmələr başlayacaq - EKSKLÜZİV
14 avqust 2025 10:58
Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
14 avqust 2025 10:45

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi