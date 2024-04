Almaniya səfiri: Azərbaycan və Ermənistanı davamlı, ədalətli sülh səylərini davam etdirməyə çağırırıq

Almaniya Azərbaycan və Ermənistanı davamlı, ədalətli sülh üçün səylərini davam etdirməyə çağırır.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

“Azərbaycan və Ermənistan sərhədində ilk sərhəd nişanı qoyulub. Bu, sülh yolunda görünən daha bir addımdır. Biz hər iki tərəfi davamlı və ədalətli sülhün bərqərar olmasına davam etməyə çağırırıq", - paylaşımda bildirilir.