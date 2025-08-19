Haqqımızda

Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb

Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb
Xarici siyasət
19 avqust 2025 19:48
Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb

Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahimin ölkənin aparıcı media orqanlarından biri olan "The Washington Examiner" jurnalına verdiyi geniş müsahibəni "X" sosial şəbəkəsində paylaşıb.

“Report”un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu gün nəşr olunan müsahibə “Azərbaycan səfiri Azərbaycan-Ermənistan arasında tarixi razılaşmadan sonra Trampı "əsl sülhməramlı" adlandırıb” başlığı ilə yayımlanıb.

Səfir jurnalist Bredi Noksa verdiyi müsahibədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan tarixi razılaşmada həlledici rol oynadığını bildirib və onu “həqiqi sülh qurucusu” adlandırıb.

Diplomat 8 avqustda imzalanan tarixi sənəd barədə ətraflı məlumat verib. O qeyd edib ki, artıq xarici işlər nazirləri tərəfindən ilkin təsdiqlənən sənəd gələcəkdə imzalanacaq müqavilənin əsasını qoyur.

Razılaşmaya əsasən, ABŞ nəzarətində yaradılacaq dəhliz həm Ermənistan və Azərbaycan üçün yeni inkişaf imkanları açacaq, həm də Azərbaycanla strateji tərəfdaşı Türkiyə arasında birbaşa ticarət əlaqələrinə yol açacaq.

X.İbrahim müsahibəsində Tramp administrasiyasının bölgəyə sülh və inkişaf gətirmək əzmində olduğunu xüsusi vurğulayıb: “Prezident Tramp həqiqi liderdir, sülh qurucusudur. Ona görə biz inandıq ki, yalnız bölgəmizdə deyil, bütün dünyada daha çox sülh və tərəqqi olacaq. Nəticəni də gördük”, – səfir qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Белый дом поделился интервью посла Азербайджана в США

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək
Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək
19 avqust 2025 19:38
Daha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana göndərilib
FotoDaha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana göndərilib
19 avqust 2025 19:35
Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib
Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib
19 avqust 2025 19:11
Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib
Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib
19 avqust 2025 18:23
Xəzər İbrahim: Trampın rəhbərliyi altında ABŞ-nin səyləri Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə töhfə verir
Xəzər İbrahim: Trampın rəhbərliyi altında ABŞ-nin səyləri Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə töhfə verir
19 avqust 2025 18:10
Raket zərbələri təkcə Ukraynaya deyil, həm də region ölkələrinin maraqlarına qarşı yönəlib - RƏY
Raket zərbələri təkcə Ukraynaya deyil, həm də region ölkələrinin maraqlarına qarşı yönəlib - RƏY
19 avqust 2025 17:57
Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər
19 avqust 2025 17:20
Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
19 avqust 2025 17:16
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
19 avqust 2025 17:14
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
19 avqust 2025 16:36

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi