ABŞ-da Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasında verdiyi tövhələr müzakirə olunub

ABŞ-da Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasında verdiyi tövhələr müzakirə olunub

ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində "Qafqazda və Mərkəzi Asiyada böyük güc dinamikası: Ukraynadakı müharibənin ortasında" (Great Power Dynamics in Caucasus and Central Asia: In the Midst of the War in Ukraine) adlı konfrans keçirilib.

https://static.report.az/photo/371dee0d-16a5-3d57-b3b9-16298a5e3fbb.jpg https://static.report.az/photo/371dee0d-16a5-3d57-b3b9-16298a5e3fbb.jpg