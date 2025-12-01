İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb

    Turizm
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:44
    Hesablama Palatası Şahdağ Turizm Mərkəzində yoxlamalar aparıb

    Hesablama Palatasının 2023-cü il İş Planına uyğun olaraq Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Şahdağ Turizm Mərkəzi" QSC-də nəzarət tədbiri həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Palatadan bildirilib.

    Bildirilib ki, ictimaiyyət bu auditlə yanaşı, cari il və əvvəlki illərdə aparılmış digər nəzarət tədbirlərinin siyahısı və nəticələri barədə məlumatlarla müvafiq rəsmi mənbələr vasitəsilə tanış ola bilər.

    Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi" QSC yoxlama maliyyə

