Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb
Turizm
- 01 dekabr, 2025
- 11:44
Hesablama Palatasının 2023-cü il İş Planına uyğun olaraq Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Şahdağ Turizm Mərkəzi" QSC-də nəzarət tədbiri həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Palatadan bildirilib.
Bildirilib ki, ictimaiyyət bu auditlə yanaşı, cari il və əvvəlki illərdə aparılmış digər nəzarət tədbirlərinin siyahısı və nəticələri barədə məlumatlarla müvafiq rəsmi mənbələr vasitəsilə tanış ola bilər.
Son xəbərlər
12:21
"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıbMaliyyə
12:21
İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edibFutbol
12:15
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıbXarici siyasət
12:15
Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdırDigər
12:12
DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edibDaxili siyasət
12:07
Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:04
İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:01
Foto
SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilibEnergetika
12:01