Haqqımızda

Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb Azərbaycana turist gəlişi 2 %-ə yaxın azalıb
Turizm
19 avqust 2025 16:23
Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana 182 ölkədən 1 milyon 477,9 min və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.

"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, gələnlərin 26,1 %-i Rusiya, 17,1 %-i Türkiyə, 8,1 %-i Hindistan, 7,9 %-i İran, 4,2 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 4,1 %-i Gürcüstan, 4 %-i Qazaxıstan, 3,2 %-i Pakistan, 2,3 %-i Çin, hər birindən 2 % olmaqla İsrail və Özbəkistan, 1,8 %-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,4 %-i Ukrayna, 1,3 %-i Türkmənistan, hər birindən 1 % olmaqla Belarus və Küveyt, 12,5 %-i digər ölkələrin vətəndaşları olub, 66,5 %-ini kişilər, 33,5 %-ini qadınlar təşkil edib.

1 il əvvələ nisbətən Tacikistandan gələnlərin sayı 1,9 dəfə, İsraildən - 1,7 dəfə, Çindən - 1,6 dəfə, Yaponiyadan - 42,9 %, Qırğızıstandan - 36 %, İordaniyadan - 28,7 %, Qazaxıstandan - 20,6 %, Özbəkistandan -19,8 %, Niderlanddan -16,3 %, Pakistandan - 16,1 %, Kanadadan - 15,8 %, ABŞ-dan - 15,6 %, Almaniyadan -13,2 %, İtaliyadan - 10,9 %, Cənubi Koreyadan - 10,8 % artıb.

Son 1 ildə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 7 % artaraq 61 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 8,3 % azalaraq 237,4 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 6 % azalaraq 522,7 min nəfər olub, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 4,1 % artaraq 656,8 min nəfər olub.

Ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 75,5 %-i hava, 23,1 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,4 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Поток туристов в Азербайджан снизился примерно на 2%

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycana gələn turistlər necə davranmalıdır? – ARAŞDIRMA
Azərbaycana gələn turistlər necə davranmalıdır? – ARAŞDIRMA
19 avqust 2025 17:00
Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb
Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb
19 avqust 2025 16:25
Azərbaycanlı turistlərin idman və əyləncə xərcləri artıb, mədəniyyət xərcləri isə azalıb - ARAŞDIRMA
Azərbaycanlı turistlərin idman və əyləncə xərcləri artıb, mədəniyyət xərcləri isə azalıb - ARAŞDIRMA
18 avqust 2025 16:35
Azərbaycanlı turistlərin xaricə orta müddətli səfərləri artıb – ARAŞDIRMA
Azərbaycanlı turistlərin xaricə orta müddətli səfərləri artıb – ARAŞDIRMA
15 avqust 2025 16:20
Qarabağda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 29 %-ə yaxın artıb
Qarabağda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 29 %-ə yaxın artıb
14 avqust 2025 11:48
Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6 %-dən çox artıb
Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6 %-dən çox artıb
14 avqust 2025 11:13
Azərbaycanda turagentlərin və turoperatorların gəliri 2 dəfədən çox artıb
Azərbaycanda turagentlərin və turoperatorların gəliri 2 dəfədən çox artıb
14 avqust 2025 10:04
II rübdə Gürcüstandan Azərbaycana səfər edənlərin sayı açıqlanıb
II rübdə Gürcüstandan Azərbaycana səfər edənlərin sayı açıqlanıb
9 avqust 2025 12:17
Azərbaycanın milli kulinariya ənənələri Türkmənistanda nümayiş etdirilir
FotoAzərbaycanın milli kulinariya ənənələri Türkmənistanda nümayiş etdirilir
7 avqust 2025 16:03
Azərbaycan və Belçika birbaşa hava əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
Azərbaycan və Belçika birbaşa hava əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
6 avqust 2025 18:04

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi