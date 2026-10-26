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    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb

    Sosial müdafiə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 16:16
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb

    Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında fiziki imkanları məhdud şəxslərin və istedadlı qadınların əl işləri, rəsm əsərləri və ailə təsərrüfatı məhsullarının sərgi-satış yarmarkası açılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Şəhərsalma və Memarlıq İli" çərçivəsində təşkil olunan tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Yarmarkada 300-ə yaxın müəllifə məxsus 12 mindən çox əl işi və ailə təsərrüfatı məhsulu nümayiş olunur.

    Tədbirin məqsədi qadınların yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılması, özünüməşğulluğunun dəstəklənməsi, milli sənət nümunələrinin təbliği və fiziki imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına töhfə verməkdir.

    Sərgi-satış yarmarkası noyabrın 5-dək ziyarətçilər üçün açıq olacaq.

    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası açılıb
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
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