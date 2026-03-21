    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 21 mart, 2026
    • 11:18
    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2170 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq qeydiyyatdadır. Onlardan 46 nəfəri daun sindromlu uşaqlardır.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat verib.

    Bildirilib ki, daun sindromlu uşaqlardan 24-ü oğlan, 22-si isə qızdır.

    "Bu kateqoriyadan olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində muxtar respublikada ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, onların erkən yaşlardan sosial mühitə uyğunlaşması, bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və təhsilə cəlb olunması məqsədilə bağçalara, ümumtəhsil müəssisələrinə və məktəbdənkənar dərnəklərə yönləndirilməsi təmin edilir. Bunun nəticəsidir ki, daun sindromlu uşaqlar arasında 22 nəfər ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alır", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud, o cümlədən daun sindromlu uşaqlar dövlət qayğısı ilə əhatə olunurlar. Bu kateqoriyadan olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif sərgilər, əl işləri nümayişləri təşkil olunur, onların sosial həyata daha fəal qoşulmasına şərait yaradılır.

    Son xəbərlər

    11:27

    Rusiya Çerniqovda enerji obyektinə zərbə endirib, bölgə elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    11:24

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    11:18

    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:00

    KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıb

    Energetika
    10:45

    "Atletiko" Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    10:41

    Azərbaycan BƏƏ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 28 % azaldıb

    Maliyyə
    10:37

    Milli Kitabxana Səməd Vurğunun 120 illik yubileyi münasibətilə elektron layihələri təqdim edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:26

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında vəziyyətin normallaşması üçün İranla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    10:14

    Quterreş Novruz təbrikində sülhsevər və dayanıqlı gələcək arzulayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti