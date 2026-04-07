Naxçıvanda aprel ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb
Sosial müdafiə
- 07 aprel, 2026
- 12:09
Naxçıvanda aprel ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, pensiyaçılar pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.
