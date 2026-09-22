"John Deere"in yeni nəsil pambıqyığan kombaynları təqdim olunub
- 22 sentyabr, 2026
- 15:22
"John Deere"in Azərbaycandakı yeganə rəsmi dileri olan "Agromotors Azərbaycan" şirkətinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) "John Deere" brendinin yeni nəsil pambıqyığan kombaynlarının təqdimat mərasimi keçirilib.
Tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər vəzifəli şəxsləri, "John Deere"in geniş tərkibli nümayəndə heyəti, pambıqçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərin nümayəndələri, fermerlər, eləcə də universitetin professor-müəllim heyəti və tələbələri iştirak ediblər.
Tədbirin açılışında çıxış edən "Agromotors Azərbaycan" şirkətinin direktoru Sərxan Əliyev şirkətin fəaliyyəti, "John Deere" ilə Azərbaycan dövləti arasında aparılan yüksəksəviyyəli danışıqlar, mövcud və perspektiv tərəfdaşlıq imkanları, həmçinin "John Deere"in Azərbaycanın təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq təşəbbüsləri barədə məlumat verib.
Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Seymur Səfərli çıxışında ölkənin aqrar sektorunda həyata keçirilən texniki və texnoloji yenilənmələrdən, Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş hədəflərdən danışıb. O, istehsalın səmərəliliyinin artırılması və rəqabətqabiliyyətli aqrar sektorun formalaşdırılması istiqamətində dövlətimizin həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib.
"John Deere Walldorf" şirkətinin vitse-prezidenti Peter Zakse John Deere ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın tarixindən və şirkətin qlobal kənd təsərrüfatının inkişafına verdiyi töhfələrdən bəhs edib. O, həmçinin "John Deere"in müasir texnologiyaları, rəqəmsallaşma imkanları və dəqiq əkinçilik həlləri haqqında danışıb.
ADAU-nun rektoru Zəfər Qurbanov çıxışında müasir kənd təsərrüfatının tələblərinə cavab verən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasının, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin istehsalatla əlaqələndirilməsinin və innovativ yanaşmaların tədris prosesinə inteqrasiyasının universitetin əsas prioritetləri sırasında olduğunu bildirib.
Daha sonra iştirakçılar "John Deere CP570" pambıqyığan kombaynına əyani baxış keçirərək texnikanın quruluşu və əsas funksiyaları ilə tanış olublar. Şirkətin nümayəndələri kombaynın texniki xüsusiyyətləri, iş prinsipi, üstünlükləri və tətbiq imkanları barədə ətraflı məlumat veriblər.
Tədbirin sonunda ADAU ilə "Agromotors Azərbaycan" arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq, tələbələrin praktiki hazırlığının gücləndirilməsi, müasir kənd təsərrüfatı texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiyası və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.