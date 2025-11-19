İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ETİHİ-nin regional iclasında birbaşa dialoq və əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Sosial müdafiə
    • 19 noyabr, 2025
    • 18:34
    ETİHİ-nin regional iclasında birbaşa dialoq və əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) üzv təşkilatı Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı (ETİHİ) Respublika Komitəsi üzv təşkilatlarla birbaşa dialoq və əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə növbəti regional görüşünü Mərkəzi Aran bölgəsində təşkil edib.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, Mingəçevir şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbirdə Yevlax və Mingəçevir şəhərləri, həmçinin Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar və Zərdab rayonlarının təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən 520 ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədrləri iştirak ediblər.

    Tədbirə ETİHİ Respublika Komitəsinin sədri Araz Paşayev, sədr müavini Mirzə Cəfərzadə, sədrin müşaviri Vüsal Əliyev və komitənin digər məsul əməkdaşları qatılıblar. Araz Paşayev çıxışında AHİK‑in sosial tərəfdaşlıq xəttinə uyğun olaraq əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində həmkarlar ittifaqlarının rolunu diqqətə çatdırıb və üzv təşkilatlar arasında həmrəylik prinsipinin Komitənin fəaliyyətində əsas xətt olduğunu vurğulayıb. O, birbaşa ünsiyyəti genişləndirməyin və ilk təşkilatlara sistemli dəstək göstərməyin prioritet olduğunu qeyd edib.

    Sonra sosial müdafiə, maarifləndirmə, əmək münasibətləri və işçi hüquqlarının müdafiəsi üzrə həyata keçirilən layihələr barədə təqdimatlar edilib. İlk təşkilat sədrləri ilə sual-cavab formatında müzakirələr aparılıb və səslənən təkliflər qeydiyyata alınıb. ETİHİ rəhbərliyi bu formatda regional görüşlərin ölkənin digər bölgələrində də davam etdiriləcəyini və üzv təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əsas məqsəd olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi ölkə üzrə 405 mindən çox ittifaq üzvünü, 6 minə yaxın ilk təşkilatı və təxminən 147 üzv təşkilatı birləşdirir.

    AHİK həmkarlar ittifaqı Mingəçevir

    Son xəbərlər

    19:57

    Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək

    İKT
    19:55

    Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcək

    Digər
    19:53

    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Region
    19:41

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Futbol
    19:37

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:15

    ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaq

    Sosial müdafiə
    19:13

    Sabah Cəlilabadın üç kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti