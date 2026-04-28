İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Elşad Musayev: Yeni texnologiyalar əməyin mühafizəsinə daha çevik yanaşma tələb edir

    Sosial müdafiə
    28 aprel, 2026
    • 10:38
    Elşad Musayev: Yeni texnologiyalar əməyin mühafizəsinə daha çevik yanaşma tələb edir

    Yeni texnologiyalar və qeyri-standart əmək münasibətləri əməyin mühafizəsinə daha çevik və sistemli yanaşmaların tətbiqini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədr müavini Elşad Musayev 28 Aprel - Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününə həsr olunmuş "İş yerlərində psixososial risklərin idarə olunması: müasir yanaşmalar və həll yolları" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, vətəndaşın sosial rifahı digər amillərlə yanaşı, onun təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunmasından və sağlamlığının qorunmasından birbaşa asılıdır:

    "Azərbaycan qanunvericiliyində əməyin təhlükəsizliyi məsələlərinə xüsusi önəm verilir. Bu istiqamətdə əmək münasibətləri və digər qanunvericilik tələbləri əsasında sistem daim təkmilləşdirilir. Hazırda dünyada və ölkədə baş verən iqtisadi və texnoloji yeniliklər yeni çağırışlar yaradır. Yeni istehsal sahələri, yeni texnologiyalar və qeyri-standart əmək münasibətləri əməyin mühafizəsinə daha çevik və sistemli yanaşmaların tətbiqini tələb edir. Bu baxımdan, qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri iş yerlərində təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır".

    Deputat qeyd edib ki, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, risklərin vaxtında aşkar edilməsi və aradan qaldırılması, iş yerlərində sağlam mühitin yaradılması istiqamətində Dövlət Əmək Müfəttişliyi, həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlər arasında konstruktiv əməkdaşlıq mühüm rol oynayır.

    Milli Məclis Əməyin Mühafizəsi Dövlət Əmək Müfəttişliyi

    Son xəbərlər

    17:33

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Sərdar Həsənov: "İdmanda heç kim zədələrdən sığortalanmayıb"

    Fərdi
    17:32

    Moskvada baş verən yanğında ölənlərin sayı səkkizə yüksəlib - YENİLƏNİB 2

    Digər ölkələr
    17:28

    Geka Geladze Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təsdiqlənib

    Region
    17:25

    "Yaşıl enerji"nin Azərbaycan modeli: istehsal və idarəetmədə liderlik – TƏHLİL

    Energetika
    17:22
    Foto

    İrpendə Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Xarici siyasət
    17:21

    Şule Kılıç: "EBRD Azərbaycanda "yaşıl enerji" üzrə yeni tenderləri dəstəkləməyə hazırdır"

    Energetika
    17:16

    Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd var

    Region
    17:15

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

    Daxili siyasət
    17:14

    Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti